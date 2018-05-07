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إصابة ربة منزل بحروق بسبب سقوط إناء ماء مغلى أثناء إعدادها الطعام بالمنوفية

الإثنين، 07 مايو 2018 08:51 ص
إصابة ربة منزل بحروق بسبب سقوط إناء ماء مغلى أثناء إعدادها الطعام بالمنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية- محمود شاكر
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أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة، عقب سقوط إناء ماء مغلى عليها، أثناء قيامها باعداد الطعام بمنزلها بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى الباجور العام " ا. ع"  45 سنة ربة منزل  ومقيمة مدينة الباجور مصابة بحروق من الدرجات الثلاث بنسبة 25%، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي قسم الحروق .
 
بالانتقال والفحص وسؤال زوجها " ع.ع " 42 سنة بدون عمل ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام زوجته بإعداد الطعام بالمنزل سقط عليها إناء به ماء ساخن، أحدث إصابتها ونفى الشبهة الجنائية .
 
تم تحرير المحضر رقم 2903 إدارى مركز الباجور لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة.
 
 
 

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