إحالة 90 طبيب وإدارى بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيق

إحالة 90 طبيب وإدارى بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيقالإثنين، 07 مايو 2018 10:11 ص
الدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة كفر الزيات
إضافة تعليق
تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية مستشفى كفر الزيات العام حيث قام بجولة قسم الغسيل الكلوى والاستقبال وقسم الحروق وبالتفتيش الإدارى تبين غياب 47 من العاملين بالمستشفى منهم 31 طبيب و 10 تمريض و 6 فنى وادارى وتم إحالتهم للتحقيق.
وقال بيان كما تفقد رئيس المركز والمدينة الحملة الميكانيكية للاطمئنان على مدى جاهزية المعدات وبالتفتيش الإدارى تبين غياب 31 عامل من الحملة وتم إحالتهم للتحقيق.
وتفقد المبنى الإدارى التابع لمجلس مدينة كفر الزيات الكائن بشارع السلخانة والذى يضم إداره محو الأمية والمخازن ومركز المعلومات وإدارة بناء القرية للاطمئنان على سير العمل، وبالتفتيش الإدارى تبين غياب 8 موظفين وترك عمل ل 6 من العاملين وتم إحالتهم للتحقيق.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. فى ذكرى رحيل صالح سليم.. سر الجاسوسة التى كانت فى منزله.. وماذا فعل المايسترو مع فرد أمن بالأهلى منعه من دخول النادى بدون كارنيه؟.. وحارس المقبرة يكشف حقيقة ظهور طيور الجنة حول قبره
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة