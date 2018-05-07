إحالة 90 طبيب وإدارى بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيق

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية مستشفى كفر الزيات العام حيث قام بجولة قسم الغسيل الكلوى والاستقبال وقسم الحروق وبالتفتيش الإدارى تبين غياب 47 من العاملين بالمستشفى منهم 31 طبيب و 10 تمريض و 6 فنى وادارى وتم إحالتهم للتحقيق.

وقال بيان كما تفقد رئيس المركز والمدينة الحملة الميكانيكية للاطمئنان على مدى جاهزية المعدات وبالتفتيش الإدارى تبين غياب 31 عامل من الحملة وتم إحالتهم للتحقيق.

وتفقد المبنى الإدارى التابع لمجلس مدينة كفر الزيات الكائن بشارع السلخانة والذى يضم إداره محو الأمية والمخازن ومركز المعلومات وإدارة بناء القرية للاطمئنان على سير العمل، وبالتفتيش الإدارى تبين غياب 8 موظفين وترك عمل ل 6 من العاملين وتم إحالتهم للتحقيق.