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إحالة 42 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

الإثنين، 07 مايو 2018 10:50 م
إحالة 42 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية
الغربية عادل ضرة
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أحال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 42 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام من بينهم  22 طبيبا و15 من التمريض و 5 فنيين وإداريين عقب الزيارة التى قام بها للمستشفى.

تفقد  "شعلان"، قسمى الاستقبال والحروق وتبين عدم وجود 42 من العاملين بالمستشفى، فقرر إحالتهم للتحقيق فورا.

 

 
 

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