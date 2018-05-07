إحالة 42 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

الغربية عادل ضرة

أحال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 42 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام من بينهم 22 طبيبا و15 من التمريض و 5 فنيين وإداريين عقب الزيارة التى قام بها للمستشفى.

تفقد "شعلان"، قسمى الاستقبال والحروق وتبين عدم وجود 42 من العاملين بالمستشفى، فقرر إحالتهم للتحقيق فورا.