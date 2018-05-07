إحالة 42 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

إحالة 42 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيقالإثنين، 07 مايو 2018 10:50 م
الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية
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أحال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 42 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام من بينهم 22 طبيبا و15 من التمريض و 5 فنيين وإداريين عقب الزيارة التى قام بها للمستشفى.
تفقد "شعلان"، قسمى الاستقبال والحروق وتبين عدم وجود 42 من العاملين بالمستشفى، فقرر إحالتهم للتحقيق فورا.
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