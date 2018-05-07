أوقاف المنيا تخصص 263 ساحة ومسجد للصلاة خلال شهر رمضان

كتب فريق المحافظات

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا عن تخصيص 263 ساحة و مسجدا خلال شهر رمضان المعظم للاعتكاف و أداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى جميع مراكز المحافظة.

أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا فى بيان أنه تم تخصيص 117 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان و 146 ساحة لأداء صلاة العيد هذا العام بمختلف مراكز المنيا التسع، مشيراً إلى انه تم وضع خطة تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة وإلقاء الخطبة من الأئمة المشهود لهم بالاعتدال.