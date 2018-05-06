214 منفذ لبيع السلع الغذائية فى شهر رمضان ببنى سويف

214 منفذ لبيع السلع الغذائية فى شهر رمضان ببنى سويفالأحد، 06 مايو 2018 06:50 م
محافظ بنى سويف
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أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على توفير 214 منفذا لبيع السلع الأساسية على مستوى المدن والقرى عبارة عن 186 منافذ دائمة ، و28 منفذا متنقلا(سيارات متحركة تجوب كل المناطق بدائرة المحافظة)، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة طوال شهر رمضان ، وتتوزع منافذ لتمتد إلى القرى والعزب على مستوى على مراكز المحافظة السبع ،
وقال المحافظ أن المنافذ تم توزيعها كالآتى: 81 منفذ ثابت بمركز ومدينة بني سويف، 29 منفذ ثابت بمركز ومدينة الواسطى، 20 منفذ ثابت بمركز ومدينة ناصر، 17 منفذ ثابت بمركز ومدينة إهناسيا، 26 منفذ ثابت بمركز ومدينة ببا، 8 منافذ ثابت بمركز ومدينة سمسطا، 5 منافذ ثابت بمركز ومدينة الفشن، وكذلك 28 منفذ بيع متحرك (سيارات متنقلة) تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،والمنطقة المركزية العسكرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، وتجوب هذه المنافذ القرى والعزب والنجوع لتوفير السلع بأسعار مخفضة ، لافتا أنه تم التعاون مع أكثر من جهة لإقامة هذه المنافذ مثل جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، والشركة المصرية لتجارة الجملة ، وجمعيتي (لبيع السلع التموينية والغذائية) ، والجمعية الاستهلاكية ، بالإضافة لشركات وسلاسل تجارية بالقطاع الخاص.
واضاف المحافظ فى بيان له اليوم أنه يجرى حاليا الإعداد لإقامة معارض(أهلا رمضان) بالمراكز السبع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والشركة المصرية للجملة وبعض الشركات المرخصة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية، لمتابعة الموقف في الخدمات والمرافق الحيوية وإعداد تقارير يومية يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء القرى مررورا برؤساء المدن ومديري القطاعات المعنية ،للوقوف على المستجدات أولا بأول لحل أية مشكلة أو شكوى في أي قطاع من القطاعات الخدمية .
وأوضح المحافظ أنه يجري التنسيق الكامل والتواصل الدائم بغرفة العمليات الرئيسية بديوان بالمحافظة ،وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتكثيف الرقابة التجارية على الأسواق،وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة، والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع التموين والصحة والطب والبيطري والجهات الرقابية .
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