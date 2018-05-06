214 منفذ لبيع السلع الغذائية فى شهر رمضان ببنى سويف







بنى سويف أيمن لطفى

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على توفير 214 منفذا لبيع السلع الأساسية على مستوى المدن والقرى عبارة عن 186 منافذ دائمة ، و28 منفذا متنقلا(سيارات متحركة تجوب كل المناطق بدائرة المحافظة)، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة طوال شهر رمضان ، وتتوزع منافذ لتمتد إلى القرى والعزب على مستوى على مراكز المحافظة السبع ،

وقال المحافظ أن المنافذ تم توزيعها كالآتى: 81 منفذ ثابت بمركز ومدينة بني سويف، 29 منفذ ثابت بمركز ومدينة الواسطى، 20 منفذ ثابت بمركز ومدينة ناصر، 17 منفذ ثابت بمركز ومدينة إهناسيا، 26 منفذ ثابت بمركز ومدينة ببا، 8 منافذ ثابت بمركز ومدينة سمسطا، 5 منافذ ثابت بمركز ومدينة الفشن، وكذلك 28 منفذ بيع متحرك (سيارات متنقلة) تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،والمنطقة المركزية العسكرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، وتجوب هذه المنافذ القرى والعزب والنجوع لتوفير السلع بأسعار مخفضة ، لافتا أنه تم التعاون مع أكثر من جهة لإقامة هذه المنافذ مثل جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، والشركة المصرية لتجارة الجملة ، وجمعيتي (لبيع السلع التموينية والغذائية) ، والجمعية الاستهلاكية ، بالإضافة لشركات وسلاسل تجارية بالقطاع الخاص.