وكيل أوقاف سوهاج: 99 مسجدا للإعتكاف و25 مسجدا للملتقى الفكرى خلال شهر رمضان

سوهاج محمود مقبول

أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأروقاف بسوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المديرية استعدت هذا مبكرا لإستقبال شهر رمضان المعظم وتم التشديد على الأئمة بالحرص على أداء الدروس والقوافل وصلاة القيام بالمساجد وعدم تمكين أى شخص بغير المكلفين بالمساجد بذلك والتنبية على المفتشين بتكثيف المرور خلال شهر رمضان ومتابعة مساجد الإعتكاف والمساجد المترامية الأطراف.

وأضاف طيفور أن هذا العام خصصت مديرية الأروقاف 99 مسجدا على مستوى المحافظة للإعتكاف خلال الشهر الكريم بالإضافة إلى تخصيص 25 مسجدا للملتقى الفكرى وهذا المسجد سوف يتم تخصيصه للأمسيات الدينية بواقع مسجدا فى كل إدارة ويتضم الأمسية عضوين عضوا من الأوقاف وعضوا من الأزهر .

وأوضح طيفور أنه تم تخصيص السهرات الرماضية بمسجد واحد هو مسجد العارف بالله وذلك عقب صلاة الترويح كل يوم ويتم فيها قراءة القران الكريم من مشاهير القراء بالمحافظة.

وفى نهاية تصريحه لليوم السابع قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف أن المدرية لم تغفل حتى أماكن صلاة عيد الفطر وخصصت لها 210 ساحة على مستوى المحافظة.