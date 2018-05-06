وصول و سفر 4181 راكب و معتمر و تداول 432 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Venture Harmony و على متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند كما تغادر السفينة محبة و على متنها 274 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 120 راكب و 101 شاحنة و 5 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن أخرى وهى مسرة،نما اكسبريس ،بوسيدون اكسبريس و على متنهم 918 راكب و 128 شاحنة بضائع و28 شاحنة عفش ركاب و28 سيارة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 83 راكب و 83 شاحنة.

على جانب أخر، غادر ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 112 راكب و 6 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 862 راكب و 55 سيارة.

و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1812 راكب منهم 244 معتمر و تداول 120 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 694 راكب منهم 196 معتمر و 4 باص عمرة و 23 براد و 9 تريلا و 35 سيارة و 2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 971 راكب و 18 براد و 24 تريلا و 2 سيارة و غادرت السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 147 راكب منهم 48 معتمر و 1 باص عمرة و 29 براد و 17 تريلا.