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وزير الداخلية اللبنانى: بلادنا تشهد عرسا ديمقراطيا كبيرا

الأحد، 06 مايو 2018 08:44 ص
وزير الداخلية اللبنانى: بلادنا تشهد عرسا ديمقراطيا كبيرا وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق


بيروت (أ ش أ)
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قال وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق إن لبنان يشهد عرسا ديمقراطيا كبيرا اليوم لافتا إلى أن تزاحم اللبنانيين منذ الصباح الباكر يؤكد إصرارهم على الديمقراطية.

وقال المشنوق - فى تصريح له عقب إدلائه بصوته صباح اليوم فى مدرسة رياض الصلح بمنطقة رأس النبع بالعاصمة بيروت - إنه أعطى صوته التفضيلى لرئيس الوزراء سعد الحريرى كما وعد من قبل.

يذكر أن وزير الداخلية مرشح للانتخابات اللبنانية على لائحة المستقبل لبيروت المدعومة من تيار المستقبل.

وتعد هذه الانتخابات التى يشهدها لبنان اليوم أول انتخابات نيابية منذ تسع سنوات.

 


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