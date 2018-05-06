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مقتل 15 حوثيا فى مواجهات مع قوات الشرعية بمحافظة البيضاء اليمنية

الأحد، 06 مايو 2018 04:47 م
مقتل 15 حوثيا فى مواجهات مع قوات الشرعية بمحافظة البيضاء اليمنية الحوثيين


صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، بمقتل 15 عنصرا من مليشيات الحوثى الانقلابية فى معارك مع القوات الشرعية اليمنية فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وذكرت المصادر وفقا لقناة "سكاى نيوز"، أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمنى ومليشيات الحوثى فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن مقتل 15 عنصرا من المليشيات بالإضافة إلى تكبيدهم خسائر فى العتاد والأسلحة.

وسيطرت المقاومة اليمنية، فى وقت سابق اليوم، على مفرق المخا غرب تعز، بدعم من القوات الإماراتية، كما سيطرت ألوية العمالقة اليمنية على مرتفعات عدة فى جبهة الساحل الغربي، أهمها جبل الخزان، وسط انهيارات فى صفوف مليشيات الحوثى بجبهة الساحل الغربى.

 


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