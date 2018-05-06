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مصادر يمنية: قتلى من الحوثيين فى هجوم للقوات الشرعية على مواقعهم فى حجة

الأحد، 06 مايو 2018 11:17 ص
مصادر يمنية: قتلى من الحوثيين فى هجوم للقوات الشرعية على مواقعهم فى حجة الحوثيين


عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بسقوط قتلى فى صفوف مليشيات الحوثى جراء هجوم كبير شنته القوات الشرعية، واستهدف مواقعهم فى محافظة حجة.

وأضافت المصادر ـ حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم ـ أن المعارك بين القوات الشرعية ومليشيات الحوثى لاتزال متواصلة بمنطقة أبواب الحديد فى مديرية باقم بمحافظة صعدة ، وذلك بعدما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على منطقتى مجازة والهشيمة.

وكانت قوات المقاومة - مدعومة من التحالف العربى لدعم الشرعية والذى تقوده المملكة العربية السعودية - قد تمكنت فى وقت سابق من استعادة السيطرة على وادى رسيان بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد ، وذلك بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى.

وتكبدت مليشيا الحوثى خسائر فادحة فى العتاد والأرواح ، وذلك بتلقيها ضربات موجعة من قوات الشرعية مدعومة بغارات التحالف العربى، حيث لقى نحو 30 عنصرا من الحوثى مصرعهم وأصيب العشرات ‏جراء المعارك الدائرة غربى محافظة تعز.

 


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