مصادر يمنية: قتلى من الحوثيين فى هجوم للقوات الشرعية على مواقعهم فى حجة







عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بسقوط قتلى فى صفوف مليشيات الحوثى جراء هجوم كبير شنته القوات الشرعية، واستهدف مواقعهم فى محافظة حجة.

وأضافت المصادر ـ حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم ـ أن المعارك بين القوات الشرعية ومليشيات الحوثى لاتزال متواصلة بمنطقة أبواب الحديد فى مديرية باقم بمحافظة صعدة ، وذلك بعدما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على منطقتى مجازة والهشيمة.

وكانت قوات المقاومة - مدعومة من التحالف العربى لدعم الشرعية والذى تقوده المملكة العربية السعودية - قد تمكنت فى وقت سابق من استعادة السيطرة على وادى رسيان بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد ، وذلك بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى.

وتكبدت مليشيا الحوثى خسائر فادحة فى العتاد والأرواح ، وذلك بتلقيها ضربات موجعة من قوات الشرعية مدعومة بغارات التحالف العربى، حيث لقى نحو 30 عنصرا من الحوثى مصرعهم وأصيب العشرات ‏جراء المعارك الدائرة غربى محافظة تعز.