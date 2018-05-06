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مصادر ميدانية يمنية: مواجهات وقصف فى محافظتى الحديدة والبيضاء

الأحد، 06 مايو 2018 12:51 م
مصادر ميدانية يمنية: مواجهات وقصف فى محافظتى الحديدة والبيضاء الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم الأحد، باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطنى والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثى من جهة أخرى شرق مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن المصادر قولها "إن المواجهات تدور بمساندة مقاتلات الأباتشى التابعة لتحالف دعم الشرعية باليمن، وتتجه المعارك نحو مثلث الطريق الرابط بين الحديدة ومنطقتى جبل راس وخط العدين التابعتين لمحافظة إب".

وفى سياق آخر، قالت مصادر بالمقاومة اليمنية "إن طائرات تحالف دعم الشرعية جددت قصفها اليوم لتجمعات ومواقع الميليشيات فى محافظة البيضاء وسط اليمن".

وأضافت أن الغارت استهدفت تجمعات وآليات للميليشيات فى جبل الخليقة فى مديرية السوادية، وأسفرت عن قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات، فضلا عن تدمير عتاد حربى تابع لها.

 


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