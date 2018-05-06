مسئولة "رصد العدوى" بحميات بورسعيد تحذر من الأمراض التنفسية الحادة







بورسعيد - محمد فرج

كشفت الدكتورة مى زغلول، مسئول الترصد والأمراض المعدية بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد، عن الأمراض التنفسية الحادة التى تصيب الإنسان خلال فصل الربيع وخاصة بعد أن ظهرت أمراض جديدة مثل السارس والجمرة الخبيثة وأنفلونزا الطيور H5N1 وفيروس الكورونا والأيبولا وفيروس زيكا وغيرها من الأمراض المعدية.

وتقول د. مى، خلال لقائها بـ"اليوم السابع"، لدينا أمراض تنفسية حادة تصيب الجهاز التنفسى سوف نلقى الضوء عليها للحد منها وسرعة اكتشاف الحالات وتأكيدها ومتابعة المخالطين لمحاصرة انتشار المرض ومنع حدوث التفشيات من خلال الاكتشاف المبكر بين الترصد والاستجابة ومن ثم نعطى تعريفات عن الأمراض المعدية، وهى:

1- الأمراض التنفسية الحادة: الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا ILI"" وهى أى شخص يعانى من ارتفاع الحرارة لـ38 درجة مئوية بالإضافة إلى كحة وعدم وجود أسباب أخرى خلال لـ10 أيام الأخيرة فى المرضى المترددين على العيادة الخارجية .

2 -الأمراض التنفسية الشديدة SARI وهى أى شخص يعانى من ارتفاع الحرارة لـ38 درجة مئوية كحة مع عدم وجود أسباب أخرى خلال لـ 10 أيام الأخيرة فى المرضة المحجوزين بالمستشفى بالأقسام الداخلية.

3-الالتهاب الرئوى هو عدوى بالجهاز التنفسى السفلى يتسبب فيها غالبا أنواع من البكتريا أو "الفيروسات" وتصيب الرئة أو جزء منها وقد تصيب إحدى الرئتين أو كليهما ويتم التشخيص إكلينيكيا عن طريق الأشعة.

4-أنفلونزا الطيور AVIANINFIUENZE والحالة المشتبهة تظهر عليه أعراض الأنفلونزا مع تاريخ مخالطة الطيور خلال أسبوعين قبل ظهر الأعراض.

والحالة المؤكدة لها نتيجة إيجابية بفحص معملى RCR لأنماط H5, H7, H9 وتم إجرؤها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة أو احد المعامل المرجعية المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

5-فيروس الكورونا المستجد NOVEI CORONA VIRUS والحالة المشتبهة شخص يعانى من ارتفاع فى الحرارة لـ38 درجة مئوية أو أكثر أوسعال وضيق فى التنفس بالإضافة إلى التهاب رئوى شعبى يتم تشخيصه بالكشف الطبى أو بالأشعة.

والحالة المؤكدة هى لشخص أو لحالة مشتبهة تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كرونا المستجد عن طريق إختبار RT-PCRبالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أو احد المعامل المرجعية.

6-الالتهاب السحائى البكتيرى BACTERIAL والحالة المشتبهة أى شخص يعانى من ارتفاع مفاجئ فى درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية مع وجود واحد أو أكثر من العلامات الآتية: تصلب بالرقبة تغير فى الوعى نزيف تحت الجلد فى الأطفال أقل من سنتين وعلامات سحائية أخرى.

والحالة المحتملة حالة مشتبهة مصحوبة بتعكر السائل النخاعى مع زيادة فى عدد الخلايا لـ أكثر من 100 خلية وزيادة فى البروتين أكثر من 100 مجم ونقص فى الجلوكوز أقل من 40 مجم.

7-التهاب المخ الفيروسى VIRAI ENCEPHALITIS الحالة المشتبهة أى شخص يعانى من حمى وصداع وتغير فى الحالة الذهنية تتراوح من الاضطراب حتى الغيبوبة مع اثنين أو أكثر من الأعراض الآتية : ضعف عام فى العضلات شلل اعتلال بالأعصاب الدماغية تشنجات استجابات عصبية انعكاسية غير طبيعية.

والحال المحتملة هى حالة مشتبهة ومعها فحص السائل النخاعى رائق والتحليل الكيماوى البروتين به زيادة طفيفة والحالة المؤكدة بها اكتشاف الأجسام المضادة النوعية IGM أو اكتشاف الجين GENOME بواسطة الـ PCR.