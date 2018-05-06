video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن

الأحد، 06 مايو 2018 10:13 م
مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن مدير أمن المنوفية يتفقد المعسكر


المنوفية_ محمد فتحى
إضافة تعليق

أجرى  اللواء أحمد عتمان مساعد الوزير مدير أمن المنوفية جولة مفاجئة تفقد إدارة قوات الأمن وتفقد سبل الأحوال المعيشية للمجندين وصلاحية وجودة الأطعمة المقدمة لهم.

كما تفقد الأقوال الأمنية بمدينة قويسنا ونقطة تفتيش أبو شيخة والتقى بالقوات وقام بتوعيتهم بالظروف الراهنة واطمئن على مدى استعداهم لمجابهة أي ظروف طارئة.




 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة ربة منزل وشخص فى حادثى سير متفرقين فى المنوفية

المنوفيه

محافظة المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

امن المنوفيه




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة