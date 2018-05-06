مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن

مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمنالأحد، 06 مايو 2018 10:13 م
مدير أمن المنوفية يتفقد المعسكر
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أجرى اللواء أحمد عتمان مساعد الوزير مدير أمن المنوفية جولة مفاجئة تفقد إدارة قوات الأمن وتفقد سبل الأحوال المعيشية للمجندين وصلاحية وجودة الأطعمة المقدمة لهم.
كما تفقد الأقوال الأمنية بمدينة قويسنا ونقطة تفتيش أبو شيخة والتقى بالقوات وقام بتوعيتهم بالظروف الراهنة واطمئن على مدى استعداهم لمجابهة أي ظروف طارئة.
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