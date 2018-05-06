مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تشارك فى برنامج "قيم وحياة" بالإسكندرية

مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تشارك فى برنامج "قيم وحياة" بالإسكندريةالأحد، 06 مايو 2018 11:11 ص
قيم وحياة
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تشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء في الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة لأعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب لجميع المحافظات تحت شعار " قيم وحياة" بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء خلال الفترة من 11 الي 15 / 5 / 2018، صرح بذلك محمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.
وأضاف محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المديرية تشارك بعدد ( 5 ) من أعضاء أندية التطوع الفعالين في البرنامج ،موضحا أن البرنامج التدريبي يهدف لتدريب المشاركين علي كيفية دعم القيم بالمجتمع بشكل كامل وكيفية تفعيل الاحداث التطوعية من خلال القيم المجتمعية داخل مراكز الشباب والعمل علي اعدادهم ليصبحوا فاعلين في مشروع قيم وحياة.
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