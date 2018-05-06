video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 07:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يتفقد رفع كفاءة مراكز صحة الأسرة بابو تشت ونجع حمادى

الأحد، 06 مايو 2018 06:21 م
محافظ قنا يتفقد رفع كفاءة مراكز صحة الأسرة بابو تشت ونجع حمادى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال رفع كفاءة مراكز صحة الأسرة بسمهود مركز أبو تشت وهو والحلفاية بمركز نجع حمادى يرافقه الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا.

 

وأكد محافظ قنا أنه تم تحويل خمسة مستشفيات تكامل بقرى (سمهود بأبو تشت – هو والحلفاية بنجع حمادي – دندرة وابنود بقنا) إلى مراكز صحة الأسرة لتخفيف العبء على المواطنين وتقديم الخدمات الصحية فى القرى وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية.

 

وأوضح الهجان أن المراكز الخمسة ستقدم خدمات طب الأسرة والطفل، حيث تضم قسم للولادة  وغرفة عمليات مجهزة وخمسة حضانات للأطفال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يأمر بعلاج طفل مصاب بنزيف فى المخ وتخصيص سيارة إسعاف لنقله

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة