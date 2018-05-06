محافظ قنا يتفقد رفع كفاءة مراكز صحة الأسرة بابو تشت ونجع حمادى

محافظ قنا يتفقد رفع كفاءة مراكز صحة الأسرة بابو تشت ونجع حمادىالأحد، 06 مايو 2018 06:21 م
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال رفع كفاءة مراكز صحة الأسرة بسمهود مركز أبو تشت وهو والحلفاية بمركز نجع حمادى يرافقه الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا.
وأكد محافظ قنا أنه تم تحويل خمسة مستشفيات تكامل بقرى (سمهود بأبو تشت – هو والحلفاية بنجع حمادي – دندرة وابنود بقنا) إلى مراكز صحة الأسرة لتخفيف العبء على المواطنين وتقديم الخدمات الصحية فى القرى وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية.
وأوضح الهجان أن المراكز الخمسة ستقدم خدمات طب الأسرة والطفل، حيث تضم قسم للولادة وغرفة عمليات مجهزة وخمسة حضانات للأطفال.
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