محافظ قنا يأمر بعلاج طفل مصاب بنزيف فى المخ وتخصيص سيارة إسعاف لنقله

قنا – هند المغربى

استجاب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا لاستغاثة والد طفل أصيب بنزيف في المخ، وأمر على الفور بتخصيص سيارة إسعاف مجهزة لنقل الشاب من منزله بقرية تابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا إلى مستشفي فرشوط المركزى، ومنها إلى مستشفي قنا العام لتلقى العلاج .

ومن جانبه، قام الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة باصطحاب البدرى سعد كامل المريض للمستشفى لتلقى العلاج، وقرر تشكيل لجنة متخصصة من مستشفي نجع حمادي العام وحميات نجع حمادي لفحص المريض، وبعد عمل الإسعافات الأولية تم نقله إلى مستشفي قنا العام، واستقبله الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفي الحميات والدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام وأطباء العناية المركزة بالمستشفي

أوضح الدكتور خضارى أنه تم تشكيل لجنه لفحص وعمل التحاليل المطلوبة وأشعة الرنين فور دخوله المستشفي، وتم حجزه بقسم العناية المركزه وعمل كل الإجراءات الطبية اللازمة ويتم عمل سلسلة كاملة من الفحوصات من أشعة رنين وفحوصات بالمجان.