video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محافظ صعدة: انتفاضة شعبية ضد الميليشيات الحوثية والجيش يدك معاقلهم

الأحد، 06 مايو 2018 07:37 م
محافظ صعدة: انتفاضة شعبية ضد الميليشيات الحوثية والجيش يدك معاقلهم الجيش اليمنى


كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

أكد محافظ صعدة اليمنية، اندلاع انتفاضة شعبية فى بعض مناطق صعدة ضد الميليشيات الحوثية، معلنا أن الجيش اليمنى قطع إمدادات الحوثى شرق المحافظة.

 

وأضاف محافظة صعدة، فى تصريحات لقناة العربية، أن الجيش اليمني وصل منطقة باب الحديد شمال صعدة، فيما تقدم قبائل صعدة دعما لقوات الشرعية في المعركة ضد المليشيات، مشددا: "معاقل الحوثى فى صعدة  تدك يوميا بقذائف الجيش".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحوثيون يسرقون المساعدات الغذائية والطبية وينتهكون الأعمال الإغاثية والمنظمات الدولية متهمة بالتواطؤ"الحلقة15"..البرنامج العالمى للغذاء: 8 ملايين نسمة هم الأكثر احتياجاً.. ونضمن وصول الإغاثات لمستحقيها

محافظ صعده

اليمن

الحرب فى اليمن

الحوثيين




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة