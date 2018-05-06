محافظ صعدة: انتفاضة شعبية ضد الميليشيات الحوثية والجيش يدك معاقلهم

محافظ صعدة: انتفاضة شعبية ضد الميليشيات الحوثية والجيش يدك معاقلهمالأحد، 06 مايو 2018 07:37 م
الجيش اليمنى
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أكد محافظ صعدة اليمنية، اندلاع انتفاضة شعبية فى بعض مناطق صعدة ضد الميليشيات الحوثية، معلنا أن الجيش اليمنى قطع إمدادات الحوثى شرق المحافظة.
وأضاف محافظة صعدة، فى تصريحات لقناة العربية، أن الجيش اليمني وصل منطقة باب الحديد شمال صعدة، فيما تقدم قبائل صعدة دعما لقوات الشرعية في المعركة ضد المليشيات، مشددا: "معاقل الحوثى فى صعدة تدك يوميا بقذائف الجيش".
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