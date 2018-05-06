محافظ سوهاج يعلن رفع 8 أطنان مخلفات وتراكمات فى حملة مكبرة بحى الكوثر







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رفع 8 أطنان مخلفات وتراكمات فى حملة مكبرة بناحية المنطقة الصناعية بحى الكوثر، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق الحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع المراكز والمدن والقرى والأحياء، والعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل على مستوى المحافظة.

ومن جانبه قال أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر فى بيان للمحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بمنطقه الهناجر بالمنطقة الصناعية بالحى تم خلالها تم رفع مستوى النظافة ورفع ما يقرب من 8 أطنان تقريبا مخلفات صلبة وقمامة بالاشتراك مع مسئولى البيئة والتنظيم ومشرفى النظافة وعمال ومعدات الحى، وجارى العمل بصفة مستمرة ومتابعة حملات النظافة بشكل دورى.