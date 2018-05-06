محافظ القليوبية ينعى خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة وابن المحافظة

محافظ القليوبية ينعى خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة وابن المحافظةالأحد، 06 مايو 2018 03:21 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
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تقدم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة خالد محيى الدين ابن مدينة كفر شكر بالقليوبية، وعضو مجلس قيادة الثورة، وأحد الضباط الأحرار لثورة 1952 ومؤسس حزب التجمع.
وقال محافظ القليوبية، إن الفقيد كان رمزاً من رموز العمل الوطنى، وقدم إسهامات كثيرة على مدار تاريخه منذ 1952، وأنه سيظل تاريخه محفور فى وجدان الوطن.
وتوفى الفقيد صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وسيتم تشييع الجنازة غدا من عزبة زكريا بمدينة كفر شكر.
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