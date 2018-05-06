محافظ القليوبية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان

محافظ القليوبية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضانالأحد، 06 مايو 2018 05:04 م
جانب من الاجتماع
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عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة خطة المحافظة واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور وكيل وزارة التموين والتضامن الاجتماعى وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، وممثل الجمعيات الخيرية والمستشار العسكرى بالمحافظة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع بأنه سيتم افتتاح 7 فروع لمعرض "أهلًا رمضان" بمدن المحافظة لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة، بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين، حيث وجه المحافظ لمدير مديرية التموين بإعداد غرفة عمليات المديرية لمتابعة الموقف التموينى وتلقى شكاوى المواطنين كما وجه بسرعة الانتهاء من تسليم 5 الآف بطاقة تموينية متأخرة للمواطنين نهاية الأسبوع الجارى، وأجرى اتصالا بوزير التموين حرصا منه على إنهاء تسليم البطاقات التموينية للمواطنين.
وناقش عشماوى خلال الاجتماع متابعة جميع المنافذ الاستهلاكية على مستوي المحافظة والبلغ عددها 78 جمعية، وتزويدها بالمنتجات والسلع الأساسية ومنتجات اللحوم والألبان، كما سيتم الدفع بـ10 سيارات متحركة تابعة لمديرية التموين بميادين المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة.
كما ناقش المحافظ مع شركة أمان افتتاح 30 منفذ لبيع المنتجات بمدن شبرا الخيمة ( شرق وغرب) والقناطر الخيرية والخانكة وقليوب وشبين القناطر وبنها وكفر شكر وطوخ والخصوص.
ومن جانبه، أعلن المحافظ أن مديرية التضامن بالمحافظة ستقوم بتوزيع 41 ألف كرتونة تحوى سلعا غذائية للقرى الأكثر احتياجا بجميع مدن المحافظة، كما ستقوم الجمعيات الأهلية بتوزيع وجبات جافة بإجمالى 13 ألف وجبة أسبوعيا، بالإضافة للتعاقد من قبل الجمعيات مع عدد من المطاعم لإفطار 600 صائم، كما ستقوم الجمعيات الأهلية بتوزيع 74 ألف شنطة رمضانية على الأسر الفقيرة بالمحافظة، وستقوم بالمساهمة وتوزيع 61 ألف كرتونة رمضانية، وستدفع القوات المسلحة بـ 20 سيارة متحركة على مستوى المحافظة، وستنشئ منفذ ثابت بمدينة بنها، كما ستقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة أيضا بضخ 1.5 طن لحوم سودانية بسعر 80 جنيها للكيلو بفروعها البالغ عدد 15 فرعا على مستوى المحافظة.
كما وجه المحافظ، بضرورة تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية وتعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز، وكذا زيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة والمستودعات.
وعلى جانب آخر، طالب الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها أعضاء وحدة تسويق البحوث العلمية بالجامعة، بضرورة وضع آليات تسهم فى نقل الأبحاث العلمية التى تجرى بكليات الجامعة إلى الواقع وربطها بالمجالات التطبيقيه، جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور القاضى لاجتماع الوحدة بحضور الدكتور محمد أبوالعلا مدير الوحدة وأعضائها.
وقال القاضى، إن لدى كليات الجامعة العديد من الأبحاث العلمية التى يجب أن تخرج من بين الجدران والمعامل إلى أرض الواقع، لتسهم فى حل المشكلات التى يعاني منها المواطنين فى الزراعة والصناعة والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى، وإيجاد حلول لمشكلات الطاقة والمساهمة فى خفض الاستهلاك وترشيده.
وقرر أعضاء اللجنة فى نهاية اجتماع اليوم، وضع لائحة لعملها وعمل حصر للبحوث القابلة للتطبيق فى جميع كليات الجامعة الخمسة عشر، وكذلك تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية للتعريف بالوحد ومهامها، ومساعدة الباحثين وأساتذة الجامعة فى تسويق أبحاثهم النهائية، والعمل على توفير موارد لتمويل الأبحاث الجديدة.
ويذكر أن مجلس جامعة بنها كان قد وافق على إنشاء الوحدة فى سبتمبر من العام الماضى.
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