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محافظ الغربية يشهد توقيع عقد النقل الجماعى مع شركة كفر الشيخ للنقل البرى

الأحد، 06 مايو 2018 08:33 م
محافظ الغربية يشهد توقيع عقد النقل الجماعى مع شركة كفر الشيخ للنقل البرى جانب من الاجتماع


الغربيه محمد طارق
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شهد اللواء أحمد ضيف، صقر محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد النقل الداخلى بالمحافظة بين اللواء طلعت منصور، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والمستشار عادل سليمان الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للنقل البرى.

وتضمن العقد تشغيل عدد 96 أتوبيسا "26 راكبا" منهم 59 أتوبيسا عاديا و37 أتوبيسا مميزا  لمدة 6 سنوات، على أن تقوم الشركة بتوريد 50% من السيارات خلال 3 شهور وباقى الأتوبيسات خلال الثلاثة شهور التالية.

 الجدير بالذكر، أن محافظة الغربية قامت بطرح مزايدة بالأظرف المغلقة وتم الترسية على شركة كفر الشيخ للنقل البرى، وسيتم توزيع هذه الأتوبيسات على مراكز طنطا والمحلة وقطور بواقع 32 أتوبيسا للعمل بمركز ومدينة طنطا و9 أتوبيسات للعمل بمركز ومدينة المحلة الكبرى و18 أتوبيسا للعمل بمركز ومدينة قطور وأيضاً 37 أتوبيسا مميزا للعمل بخطوط مركز طنطا ومن طنطا إلى المحلة الكبرى مكيفة ومزودة بكاميرات للمراقبة وإنترنت ودائرة تليفزيونية مغلقة وخاصية التتبع Gps ويتم استخدامها عن طريق التذكرة الفردية أو استخدام إشتراكات مسبوقة الدفع (الكارت الذكي) المخفض.

ومن المقرر تثبيت الأسعار لتعريف الركوب الحالية دون أى زيادة لخطوط الأتوبيسات العادية وتحديد تعريفة الأتوبيسات المميزة وفقاً لدراسة فنية روعى فيها المسافات وأن تكون في متناول المواطن العادى

كما تقوم محافظة الغربية، بتشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة اللواء سكرتير عام المحافظة، تتابع تنفيذ العقد مع مراكز المدن والتى بدورها ستقوم بتشكيل لجان فرعية لمتابعة التنفيذ ومدى إلتزام الشركة ببنود الاتفاق وخاصة المواعيد والمظهر الجيد وحسن معاملة الجمهور.


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