محافظ الشرقية يجتمع بالشركة المنفذة للإسكان الاجتماعى لتسوية المشاكل العالقة







الشرقية - إيمان مهنى

عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،إجتماع مع ممثلي الشركة الشرقية للإستثمار العقارى المنفذة للوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة الزقازيق، لبحث ومناقشة بعض الأمور العالقة بين صندوق الإسكان بديوان عام المحافظة والشركة،والعمل على تسويتها لضمان حصول كل طرف على حقه.

وقالت المحافظة فى بيان لها ،أن الاجتماع بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ، والمهندس حامد علي حامد وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس محمد مدكور مستشار المحافظة للشئون الهندسية ، ومدير صندوق الإسكان بالمحافظة ، ومدير الشئون القانونية.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية ،على ضرورة تحرير عقود ملزمه تحافظ على حقوق الأطراف المشاركة في العمل ،مشيراً إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء من التنفيذ، مع مراعة كافة الإشتراطات والمواصفات الفنية والقياسية، طبقاً للعقود المبرمه بين جهات العمل بما يضمن حق المحافظة والشركة المنفذه والمستفيدين من تأدية الخدمة .