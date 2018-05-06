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محافظ السويس يشهد مشروع إدارة الأزمات بالمحافظة

الأحد، 06 مايو 2018 06:42 م
محافظ السويس يشهد مشروع إدارة الأزمات بالمحافظة اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس


السويس- سيد نون
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شهد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اليوم، عرض المشروع التعبوى لمواجهة الأزمات والكوارث، بحضور اللواء محمد جاد مدير أمن السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.

 وقالت المحافظة فى بيان لها، تم عرض الملامح الرئيسية لمحافظة السويس وأهم الأنشطة والمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وعرض للإمكانيات والوسائل المتاحة بالقطاعات الإدارية المختلفة والمديريات، والتى تستخدم فى الدفع بها فى حالة وقوع كارثة أو حدوث أزمة.

 وأشار محافظ السويس، إلى أن رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية تابعا أزمة السيول بالسويس لحظة بلحظة، مقدماً الشكر لكل من شارك فى إدارتها، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشركات فى المدعم أثناء الأزمة.


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