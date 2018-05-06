محافظ السويس يشهد مشروع إدارة الأزمات بالمحافظة

محافظ السويس يشهد مشروع إدارة الأزمات بالمحافظةالأحد، 06 مايو 2018 06:42 م
اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس
إضافة تعليق
شهد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اليوم، عرض المشروع التعبوى لمواجهة الأزمات والكوارث، بحضور اللواء محمد جاد مدير أمن السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.
وقالت المحافظة فى بيان لها، تم عرض الملامح الرئيسية لمحافظة السويس وأهم الأنشطة والمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وعرض للإمكانيات والوسائل المتاحة بالقطاعات الإدارية المختلفة والمديريات، والتى تستخدم فى الدفع بها فى حالة وقوع كارثة أو حدوث أزمة.
وأشار محافظ السويس، إلى أن رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية تابعا أزمة السيول بالسويس لحظة بلحظة، مقدماً الشكر لكل من شارك فى إدارتها، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشركات فى المدعم أثناء الأزمة.
إضافة تعليق
ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك
التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة