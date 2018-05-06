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محافظ السويس: مشروع "الألبان الجديدة" مستقبل المحافظه الواعد فى الزراعه

الأحد، 06 مايو 2018 02:30 م
محافظ السويس: مشروع "الألبان الجديدة" مستقبل المحافظه الواعد فى الزراعه اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس


السويس - سيد نون
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أكد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، أن المحافظة بدأت تخطو خطوات جيده نحو الارتقاء بالزراعة وتوفير المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أن منطقة "الألبان الجديده" ستكون إنطلاقة لمستقبل السويس الواعد فى الزراعة .

وقال محافظ السويس فى بيان له، أن المحافظة فكرت بضرورة تحقيق التنمية الزراعية والسعى لتحقيق إنتاجية عالية فى المحاصيل الزراعية، تحقق الإكتفاء الذاتى للمواطنين فى المحافظة والتسويق للمحافظات المجاورة وتخصيص جزء للتصدير الخارجى، اعتماداً على الموانئ العاملة بالمحافظة، "بورتوفيق والأدبية والزيتياتط وهو الأمر الذى سيساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى .

وأشار محافظ السويس، إلى أن نقطة البداية سوف تكون من منطقة الألبان الجديدة، والتى تعتبر منطقة مؤهلة لتحقيق التنمية الزراعية، وبالفعل تم الاتفاق على إنشاء ألف صوبة زراعية لشباب السويس الخريجين، الحاصلين على بكالوريوس الزراعة والمدارس الثانوية الزراعية، من خلال برتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع .

وأضاف حامد، أنه بالتزامن مع إنشاء الصوب الزراعية والتى يقوم حالياً استشارى متخصص بعمل مخطط كامل للمنطقة، سيتم إنشاء نحو 20 بيت على الطراز الريفى لإقامة المزارعين، ونظراً لأهمية الموضوع، تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع ومديرية الزراعة على تنظيم دورات تدريبية للشباب، والعمل على تنوع الزراعات والمنتجات الزراعية، وعمل تسويق جيد لها، يحقق اقصى استفادة اقتصادية .

 

 

 


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