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محافظ الإسماعيلية : إقامة كوبرى جديد أمام قرية أبو شحاتة

الأحد، 06 مايو 2018 04:53 م
محافظ الإسماعيلية : إقامة كوبرى جديد أمام قرية أبو شحاتة محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم التصديق من القوات المسلحة بالموافقة على إنشاء كوبرى جديد على ترعة الإسماعيلية، أمام قرية " أبوشحاتة " بنطاق الوحدة المحلية لقرية " نفيشة".

 وأشار المحافظ فى بيان له اليوم ،إلى أنه تم إسناد تنفيذ المشروع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك تلبية لمطالب أهالى ومواطنى المنطقة وخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بين ضفتى الترعة، وتسهيل الحركة المرورية وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين، وخدمة قاطنى منطقتي أبو شحاتة ونفيشة،  وتم تسليم موقع المشروع للجهة المنفذة ، لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وانجاز المشروع فى أسرع وأقل وقت ممكن.

 

 


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