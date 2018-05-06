محافظ الإسكندرية يبحث إستعدادات شهر رمضان و خطة توصيل الغاز للمنازل

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والتنفيذيين ووكلاء الوزارات المختلفة وأعضاء مجلس النواب.

و تناول الاجتماع مناقشة إنشاء معرض أهلا رمضان بأرض كوتة بالأزاريطة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن يباع الدواجن سعر الكيلو 19 جنيه والسكر 8.25 جنيه والزيت 14 جنيه وكيلو اللحوم السودانى طازج 85 جنيه و المجمدة 60 جنيه والأرز 7 جنيه للكيلو بالإضافة إلى وجود سيارات متحركة بجميع أحياء الإسكندرية لبيع السلع الغذائية الأساسية وتشديد الرقابة على المخابز والأسواق بشرق وغرب المدينة.

كما تناول الإجتماع تركيب شبكة الغاز الطبيعى خلال العام الحالى لجميع عزب المطار و إنشاء شبكة الصرف الصحى لمنطقة الحضرة الجديدة وصيانة الأعمدة الكهربائية بدائرة سيدى جابر وباب شرق ومراجعة الشوارع التى تحتاج الى رصف وافتتاح وتطوير جميع أنفاق الكورنيش خلال الشهر القادم بالإضافة الى زيادة ساعات العمل بالسلم الكهربائى بسيدى جابر.



