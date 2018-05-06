محافظ أسوان: من السابق لأوانه الحديث عن أسباب حريق مصنع السكر.







أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أسباب الحريق، الذى شب فى مخزن الباجاس ( مصاصة القصب) التابع لمصنع الخشب الحبيبى بكوم أمبو، قائلاً : "علينا عدم استباق الأحداث فى معرفة أسباب الحريق لأن هذا من اختصاص الجهات القانونية وليس الكلام المرسل غير المسئول، ولاسيما أن الباجاس من المواد التى تتفاعل أثناء التخزين وذات حرارة عالية"، مؤكداً أن أعطاء الأولوية حالياً لمواصلة الجهود المبذولة لأعمال التهوية والإطفاء والتبريد لكميات المصاصة المحترقة والتى تقدر بنحو 20 ألف طن لضمان تحقيق السيطرة الكاملة على تداعيات الحريق.

وزار محافظ أسوان، مصنع سكر كوم أمبو اليوم الأحد، للمرة الثالثة ميدانياً، وتفقد موقع الحريق والذى اندلع ظهر الأربعاء الماضى بمخزن الباجاس على مساحة 42 فدانا، وأعطى المحافظ توجيهاته لمسئولى مصنع سكر كوم أمبو بتوفير أكبر عدد من معدات النقل الثقيل لمعاونة القوات المتواجدة حالياً والمدعمة بسيارات الإطفاء للإسراع فى تنفيذ عمليات تقليب وتهوية كافة كميات مصاصة القصب المحترقة لتحقيق التبريد الكافى لها وعدم معاودة اشتعال النيران بها مرة أخرى نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا مساحات الأراضى المتواجدة بها مصاصة القصب المحترقة.

وكلف المحافظ مسئولى الحماية المدنية بتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من سيارات الإطفاء المتواجدة بموقع مخزن المصاصة مع الاستعانة بأى سيارات إطفاء أخرى من داخل المحافظة بعد تحقيق التوازن المطلوب على مستوى المدن والمراكز وبما لا يؤثر على سير ومنظومة العمل بها، ووجه مجدى حجازى القائمين على عملية التهوية والتبريد برش الأماكن التى تم تفريغها بأكبر كميات من المياه ليتم نقل مصاصة القصب المحترقة إليها للعمل على تقليل إرتفاعها وكثافتها لتحقيق التعامل السريع معها، مطالباً من مسئولى المصنع بدعم رجال الحماية المدنية العاملين في أعمال التهوية والتبريد والإطفاء بعدد من عمال الحماية المدنية من ذوى الخبرة والمدربين بالمصنع لسرعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه ممكن وبما لا يؤثر على عملية التأمين بالمصنع.

وكلف اللواء حجازى، معاون المحافظ للقطاع الجنوبى ورئيس مدينة كوم أمبو بالتواجد بالتناوب على مدار الـ 24 ساعة مع القيام بإبلاغ المحافظ أولاً بأول بما يجرى من أعمال وجهود متكاملة داخل مخزن مصاصة القصب.