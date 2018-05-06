محافظة الاسكندرية تجتمع بأعضاء وحدة التدخل السريع لوقف البناء المخالف







الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اليوم، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة بالاجتماع باعضاء وحدة التدخل السريع للعمل على تسريع إجراءات تنفيذ الازالات والتحفظ على معدات ومواد البناء المخالف الناتجة عن تنفيذ حملات الازالة للتمكن من الاستفادة منها في مشروعات تعود بالنفع على أهالي الاسكندرية.

وخلال الاجتماع ، أكد بسيوني على وحدة التدخل السريع بالاستمرار في حملات إزالة العقارات المخالفة ورفع كافة اشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة، مشدداً على أهمية وجود عضو من شرطة المرافق أثناء تنفيذ اي إزالة والتنسيق مع كافة الجهات لتسريع إجراءات تنفيذ قرارات الإزالة.

هذا وقد وجه بسيوني أعضاء وحدة التدخل السريع بعمل زي موحد لأعضاء الوحدة وبطاقات تعريفية لهم، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة و حزم و إزالة العقارات المخالفة في المهد وعدم التهاون مع المقاولين المخالفين واعطائهم الفرصة للتمادي في مخالفتهم.

من الجدير بالذكر؛ أن المحافظ أصدر قرارا رقم ٢٠٠٥ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء " وحدة التدخل السريع " لتنفيذ إزالة المخالفات الفورية للمباني في المهد، تحت إشراف المحافظ وبعضوية جميع الجهات المعنية، موضحا أن مهام الوحدة هي رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات.