لجان الاقتراع تفتح أبوبها فى لبنان لانتخاب برلمان جديد

لجان الاقتراع تفتح أبوبها فى لبنان لانتخاب برلمان جديدالأحد، 06 مايو 2018 06:13 ص
اقتراع _ صورة أرشيفية
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بدأت صباح الأحد عملية الاقتراع فى مختلف المناطق اللبنانية تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، فى عملية لا يتوقع أن تغير من طبيعة التوازنات بين القوى التقليدية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04,00 ت ج) أمام الناخبين البالغ عددهم وفق لوائح الشطب 3,7 ملايين شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.
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