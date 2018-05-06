لبنانيون يحملون المرشحة جيسيكا عازار فى أحد مراكز الاقتراع

لبنانيون يحملون المرشحة جيسيكا عازار فى أحد مراكز الاقتراعالأحد، 06 مايو 2018 02:05 م
جسيكا عازار
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حُملت المرشحة على لائحة "المتن قلب لبنان" جسيكا عازار على "الأكف"، في أحد مراكز الإقتراع في المتن، عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات النيابية 2018.
"عازار" مذيعة فى قناة MTV اللبنانية، وقرّرت أن تخوض الانتخابات البرلمانية في لبنان، لتكون واحدةً من بين أكثر من 100 مرشّحة تقدّمن إلى الانتخابات على لوائح حزب القوات اللبنانية، وقالت، إن ما يجمعها بالقوات هي المبادىء، وأبرزها حق المواطن أن يعيش بكرامة، وأن يحصل على حقوقه بالخدمات دون منة من أحد، ، موضحة، أن وعيا كبيرا بات عند الجيل الجديد سببه 9 سنين من قلة الاهتمام والإهمال."
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