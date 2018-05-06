قوات المقاومة اليمنية تسيطر على وادى رسيان بمحافظة تعز







عدن (أ ش أ)

ذكرت مصادر يمنية أن قوات المقاومة مدعومة من التحالف العربى لدعم الشرعية، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، تمكنت من استعادة السيطرة على وادى رسيان بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد، وذلك بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد عن المصادر قولها "إن ذلك يأتى بالتزامن مع تقدم حققته قوات المقاومة الوطنية باتجاه مفرق الوازعية حيث تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي" .

يذكر أن مليشيا الحوثى تكبدت أمس خسائر فادحة فى العتاد والأرواح وذلك بتلقيها ضربات موجعة من قوات الشرعية مدعومة بغارات التحالف العربى، حيث لقى نحو 30 عنصرا من الحوثى مصرعهم وأصيب العشرات ‏جراء المعارك الدائرة غربى محافظة تعز.