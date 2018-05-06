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قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مدرسة "ثانوى تجارى" بالمنيا

الأحد، 06 مايو 2018 03:28 م
قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مدرسة "ثانوى تجارى" بالمنيا حريق


فريق المحافظات
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من إخماد حريق اندلع داخل سور المدرسة الثانوية التجارية المتقدمة، بالطريق الزراعي  السريع.

 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد أحمد عارف مأمور قسم شرطة بندر المنيا، يفيد بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن اندلاع حريق داخل المدرسة الثانوية التجارية المتقدمة بالطريق الزراعي مصر-أسوان، بجوار مديرية الطب البيطري.

 

انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين نشوبه في مجموعة من الأخشاب والمخلفات المتراكمة بجوار السور، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر بشرية.

 

رجحت التحريات الأوليه التي أجراها المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بإشراف العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

 

تم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة واتخاذ اللازم، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.


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