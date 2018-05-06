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قبل زيارة الوكالة الأمريكية.. 10 معلومات عن مشروع المياه الجوفية بكوم أمبو

الأحد، 06 مايو 2018 06:59 ص
قبل زيارة الوكالة الأمريكية.. 10 معلومات عن مشروع المياه الجوفية بكوم أمبو جانب من المشروع


أسوان – عبد الله صلاح
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يزور "هالام فيرجيسون" نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الشرق الأوسط، محافظة أسوان بعد غد الإثنين، برفقة شيرى كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وذلك لمتابعة عمل المعونة الأمريكية فى مصر، وتتضمن زيارة أسوان، تفقد مشروع خفض المياه الجوفية أسفل معبد كوم أمبو.

 

وقبل زيارة مسئولى الوكالة الأمريكية للتنمية، رصد "اليوم السابع" 10 معلومات حول مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، تعرف عليها:

 

1-             بدأت أعمال البناء للمشروع فى أكتوبر 2017، وتنتهى فى أغسطس 2018.

 

2-             يتم تمويل المشروع من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

3-             بلغت تكلفة المشروع نحو 9 ملايين دولار.

 

4-             يشرف على المشروع وزارة الآثار متمثلة فى منطقة آثار كوم أمبو بمحافظة أسوان.

 

5-             يستهدف المشروع خفض آثار المياه الجوفية المرتفعة فى معبدى كوم أمبو وإدفو أيضاً، من خلال مشروع هندسى.

 

6-             يشمل المشروع تصميم بناء لنظام خفض المياه الجوفية بكوم أمبو بمبلغ 3,2 مليون دولار، ويتكلف البناء مبلغ 5.8 مليون دولار، بما فى ذلك ثلاث محطات ضخ.

 

7-             ويستهدف المشروع عمل طرنشات عميقة حول المعبد يصل عمقها إلى نحو 12 متراً بالتل الأثرى الخارجى.

 

8-             ويتضمن العمل "خاصية شعرية" بجوار جدران المعبد، لتغيير أساس الجدران من التربة المشبعة بالمياه.

 

9-             يلى أعمال بناء المشروع "عام صيانة" للموقع، من جانب الشركة المنفذة للمشروع، وبعد ذلك يتم التسليم النهائى للمشروع إلى الآثار.

 

10-        أدى العمل فى المشروع للوصول إلى العديد من الاكتشافات الأثرية التى أعلنت عنها وزارة الآثار مؤخراً، وترجع إلى العصور القديمة.

 

 

 

 

 

معبد كوم أمبو
معبد كوم أمبو
مشروع خفض المياه الجوفية
مشروع خفض المياه الجوفية
جانب من أعمال خفض المياه الجوفية
جانب من أعمال خفض المياه الجوفية

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