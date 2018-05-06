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الأحد، 06 مايو 2018 12:18 م
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فيديو.. مسلح بالجيش السورى الحر يعتدى على مستشفى شرق حلب السورية

الأحد، 06 مايو 2018 12:13 م
فيديو.. مسلح بالجيش السورى الحر يعتدى على مستشفى شرق حلب السورية مسلح بالجيش السورى الحر


وكالات الأنباء
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شهدت مدينة الباب شرقى حلب فى سوريا إضرابا عاما للأهالى، على خلفية اعتداء مسلح تابع لفصيل فى "الجيش الحر" على الكوادر الطبية العاملة فى مستشفى الحكمة والسلام هناك.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى، أمس السبت، فيديو يظهر مسلحا يهدد بمسدسه أحد الكوادر الطبية فى مشفى الحكمة بمدينة الباب. كما وجه المسلح مسدسه أيضا نحو امرأتين كانتا فى غرفة الانتظار بمدخل المشفى.

وفى وقت لاحق، تم تداول فيديو آخر للمسلح، الذى قيل إنه يتبع لـ"فرقة الحمزة"، ويدعى حامد البولاد، وقد تم اعتقاله، وأثارت الحادثة غضبا عارما فى المدينة، وانهال المواطنون على المسلح بالضرب، كما قامت إحدى النسوة بصفعه بحذائها على وجهه.

وتضم الباب وريفها 3 مستشفيات خاصة وواحدة عامة، إلى جانب بعض المستشفيات الميدانية.

وكانت نقابة أطباء مدينة الباب دعت، قبل أيام، إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر قيادة الشرطة للمطالبة بعدة أمور تخص وضع الباب، بينها تسليم السلطة بشكل كامل للشرطة والمحاكم المختصة، وكف يد الفصائل المسلحة وإنهاء العسكرة.

ودعت "تنسيقية الباب" للإضراب، احتجاجا على تصرف هذا المسلح، وعلى الفوضى والأعمال التعسفية التى تقوم بها عناصر مسلحة فى المدينة. وخرج المواطنون إلى الشوارع للتظاهر.

 


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