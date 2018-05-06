فيديو.. الرئيس التونسى يدلى بصوته فى انتخابات البلدية







كتبت آمال رسلان

أدلى رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسى بصوته فى الانتخابات البلدية اليوم، الأحد، بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية سيدى فرج بسكرة من ولاية أريانة.

ويدلى أكثر من 5.3 مليون ناخب بأصواتهم فى الإنتخابات البلدية، الأولى منذ الثورة، فى أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع بمختلف المناطق لإختيار ممثليهم فى المجالس المجالس البلدية بـ 350 دائرة بلدية.

وبدأ التصويت صباح اليوم فى كامل ولايات تونس، حيث تشهد تلك الانتخابات تنافسا واضحا بين المدنية والإسلام السياسى، حيث يمثل التيار المدنى حزب نداء تونس فى حين تمثل حركة النهضة التيار الإسلامى، ويتنافس على مقاعد البلديات التونسية وهى الجماعة الإدارية الأولى فى التنظيم الحكومى، أكثر من 2070 لائحة انتخابية بين الأحزاب والمستقلين، بما يزيد عن 54 ألف مرشح فى 350 دائرة بلدية.