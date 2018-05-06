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غلق طريق ترعة السلام بسبب هبوط أرضى بطريق "دمياط - المنصورة"

الأحد، 06 مايو 2018 04:07 م
غلق طريق ترعة السلام بسبب هبوط أرضى بطريق "دمياط - المنصورة" غلق الطريق


دمياط عبده عبد البارى
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قال اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، إن إدارة الأزمات بالمحافظة تتابع الهبوط الأرضى الذى حدث بطريق «دمياط ــــ المنصورة » 5 حديث ، بسبب كسر بماسورة مياه رى ما تسبب فى هبوط بالطريق، ما أدى لغلق طريق ترعة السلام .

 

وأوضح طه لليوم السابع أنه تم عمل تحويلة للمتجهين إلى مدينة الروضة والقرى المجاورة لها عن طريق البصارطة أولاد حمام ، حيث شهد الطريق تكدسا مروريا بسبب فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق الرئيسى ولحين إصلاح الهبوط.

 

وكانت مديرية الطرق والكبارى ، قد تلقت شكاوى من بعض السائقين بوجود هبوط أرضى جزئى بالمنطقة الواقعة أمام ترعة السلام أمام قرية العدلية التابعة لمركز دمياط .

 

وانتقل مسئولو الهيئة العامة للطرق والكبارى وبالفحص تلاحظ وجود هبوط أرضى بجانب الطريق، وانتقلت القيادات الأمنية تنسيقا مع الجهات المعنية وتم تأمين المنطقة بالمساعدات الفنية لتأمين سلامة مستخدمى الطريق، وتعيين خدمات مرورية لملاحظة الطريق، وتم إخطار الجهات المعنية لفحص مكان الهبوط والعمل على إصلاح.


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