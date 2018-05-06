غدا.. إنطلاق الحفل الختامى للانشطة الطلابية بجامعة أسيوط

اسيوط- محمود عجمى

تنطلق فعاليات الحفل الختامى للأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط غدا الإثنين والذى ينظمه مجلس اتحاد الطلاب ،وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة،وبحضور الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية وعزالدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب وأحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية وعدد من طلاب اتحاد الكليات بالجامعة المشاركين فى مسابقات الانشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية ،فى بيان إن الحفل الختامى يشهد تكريم مجالس اتحادات الكليات الفائزة فى مسابقة اتحاد الكليات وتكريم مجلس اتحاد الجامعة مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم الرياضية والفنية،وهو ما يمثل جانب هام وأساسي في فهم مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.