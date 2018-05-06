عاصفة ترابية تضرب محافظة قنا وسقوط عدد من الأشجار بالطرق الرئيسية

عاصفة ترابية تضرب محافظة قنا وسقوط عدد من الأشجار بالطرق الرئيسيةالأحد، 06 مايو 2018 04:12 م
عاصفة ترابية
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تعرضت محافظة قنا، لعاصفة ترابية ضربت مختلف مناطق المحافظة، تسببت فى حجب الرؤية، وكثفت أجهزة الشرطة من تواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية لتسيير حركة المرور، ورفع حالة الطوارئ بسبب العواصف الترابية والتى تسببت فى سقوط عدد من الأشجار.
وشددت إدارة المرور بإشراف العميد حسن لطفى من تواجدها بالطرق الداخلية والسريعة، وتم دعم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وذلك بسبب العاصفة الترابية والغيوم التى سيطرت على سماء المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية، كما تعرضت بعض المناطق لانقطاع التيار الكهربائى بالكامل نتيجة العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة.
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