ضبط 1460متهمًا هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالبحيرة







البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1460متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، منهم حكم بالسجن المؤبد بمركز وادى النطرون فى قضية استعمال قوة.

كما تم تحرير 2404 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة ودون خط سير والسير في الممنوع والتصالح الفوري وحجز مركبات واشتباه في الصلاحية الفنية وإزالة 529 إشغال طريق ثابت ومتحرك.