صور.. وفد المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة يزور جامعة الوادى الجديد بالأقصر

صور.. وفد المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة يزور جامعة الوادى الجديد بالأقصرالأحد، 06 مايو 2018 12:57 م
خلال استقبال الوفد
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استقبلت جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر،اليوم الأحد،وفد من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة وذلك لمناقشة آليات تنفيذ اتفاقية شراكة بين المجلس وكلية الألسن في الأقصر،وذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي،والدكتور صالح محمد عبد المعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، والدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن.
وضم الوفد كل من محمد طيب رحمن مدير وحدة التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، وطارق رجب عضو الفريق الفني بالمجلس، وأماني منصور مدير الآيلتس بالمجلس
من جانبه أوضح الدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر،أن الجامعة تسعي بشكل قوي إلي عقد اتفاقيات شراكة وبرتوكولات تعاون مع العديد من الجهات التي سوف تساهم في دفع العملية التعليمية إلي الأمام، وتساعد الطلاب علي تطوير مهاراتهم العملية والتعليمية.
وأضاف الدكتور صالح محمد عبد المعطي، أن المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة كان قد تواصل مع الجامعة بهدف تنفيذ اتفاقية شراكة بين المجلس وكلية الألسن بفرع الجامعة بالأقصر،حتى يتسنى للمجلس تقديم خدماته التعليمية للطلاب والدراسين.
فيما قال الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الالسن بالاقصر، إلي أن إتفاقية الشراكة سوف تتضمن إقامة اختبارات معتمدة لشهادة IELTS" رخصة اللغة الدولية"،بالإضافة إلي عقد دورات وندوات تعريفية حول آليات التقديم والاستفادة من تلك من الشهادة الدولية،مؤكداً علي أنه يمكن لغير الدارسين بالكلية الحصول علي تلك الشهادة الدولية ، والتي تعد بمثابة إضافة قوية إلي خبراتهم التعليمية والتي سوف تعود بالفائدة عليهم في مجال سوق العمل.
فرع كليات الأقصر تستقبل وفد من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة
المجلس الثقافي البريطاني يعقد إتفاقية شراكة مع كلية الألسن
جانب من زيارة الوفد لفرع جامعة جنوب الوادي بالاقصر
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