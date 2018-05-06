صور .. محافظ جنوب سيناء : استمرار أعمال التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ

صور .. محافظ جنوب سيناء : استمرار أعمال التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخالأحد، 06 مايو 2018 04:16 م
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد اعمال التطوير
إضافة تعليق
قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن عملية التطوير الشامل بمدينة شرم الشيخ مستمرة فى ظل انتهاء أعمال الرصف والتجميل وربط السوق القديم بمنطقة الحي النور لتسهيل حركة السيارات من وإلي السوق القديم.
وأوضح فوده فى بيان له اليوم أنه يجري أعمال أخري في اطار خطة لربط السوق القديم بخليج نعمه وخصوصا بعد افتتاح شارع قصر الثقافة تطوير المنطقة أمام دلتا شرم اضافه جديدة تسهم في ربط منطقة السوق بخليج نعمه وستكون مزارا سياحيا أخر يضاف للاماكن السياحية الاخرى بشرم الشيخ.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ظهر اليوم الأحد أعمال تطوير وتجميل المنطقة أمام دلتا شرم والتي تشمل رصف الطريق وإنشاء بلدورات ودورات مياه وكافتيريا وموقف للسيارات التاكسي والسر فيس وإنارة وأعمال تجميل لتكون مزارا سياحيا أخر بشرم الشيخ.
هذا ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تلك الأعمال في منتصف مايو الجاري
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد اعمال تطوير امام دلتا شرم
المعدات الثقيلة اثناء العمل
محافظ جنوب سيناء واللواء محمود سولية رئيس المدينة شرم الشيخ
اثناء تفقد اعمال التطوير بشرم الشيخ
إضافة تعليق
ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك
التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة