video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ جنوب سيناء : استمرار أعمال التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ

الأحد، 06 مايو 2018 04:16 م
صور .. محافظ جنوب سيناء : استمرار أعمال التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد اعمال التطوير


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

 
قال اللواء خالد فوده  محافظ جنوب سيناء أن عملية التطوير الشامل بمدينة شرم الشيخ مستمرة فى ظل انتهاء أعمال الرصف والتجميل وربط السوق القديم بمنطقة الحي النور لتسهيل حركة السيارات من وإلي السوق القديم.
 
وأوضح فوده فى بيان له اليوم أنه يجري أعمال أخري في اطار خطة لربط السوق القديم بخليج نعمه وخصوصا بعد افتتاح شارع قصر الثقافة تطوير المنطقة أمام دلتا شرم اضافه جديدة تسهم في ربط منطقة السوق بخليج نعمه وستكون مزارا سياحيا أخر يضاف للاماكن السياحية الاخرى بشرم الشيخ.
 
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ظهر اليوم الأحد أعمال تطوير وتجميل المنطقة أمام دلتا شرم والتي تشمل رصف الطريق وإنشاء بلدورات ودورات مياه وكافتيريا وموقف للسيارات التاكسي والسر فيس وإنارة وأعمال تجميل لتكون مزارا سياحيا أخر بشرم الشيخ.
 
هذا ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تلك الأعمال في منتصف مايو الجاري
 
 
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد اعمال تطوير امام دلتا شرم
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد اعمال تطوير امام دلتا شرم

المعدات الثقيلة اثناء العمل
المعدات الثقيلة اثناء العمل

محافظ جنوب سيناء واللواء محمود سولية رئيس المدينة شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء واللواء محمود سولية رئيس المدينة شرم الشيخ

اثناء تفقد اعمال التطوير بشرم الشيخ
اثناء تفقد اعمال التطوير بشرم الشيخ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. وكيل التربية والتعليم بجنوب سيناء يتفقد سير الامتحانات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مدينة شرم الشيخ




لا تفوتك
البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة