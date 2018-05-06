صور .. محافظ جنوب سيناء : استمرار أعمال التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن عملية التطوير الشامل بمدينة شرم الشيخ مستمرة فى ظل انتهاء أعمال الرصف والتجميل وربط السوق القديم بمنطقة الحي النور لتسهيل حركة السيارات من وإلي السوق القديم.

وأوضح فوده فى بيان له اليوم أنه يجري أعمال أخري في اطار خطة لربط السوق القديم بخليج نعمه وخصوصا بعد افتتاح شارع قصر الثقافة تطوير المنطقة أمام دلتا شرم اضافه جديدة تسهم في ربط منطقة السوق بخليج نعمه وستكون مزارا سياحيا أخر يضاف للاماكن السياحية الاخرى بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ظهر اليوم الأحد أعمال تطوير وتجميل المنطقة أمام دلتا شرم والتي تشمل رصف الطريق وإنشاء بلدورات ودورات مياه وكافتيريا وموقف للسيارات التاكسي والسر فيس وإنارة وأعمال تجميل لتكون مزارا سياحيا أخر بشرم الشيخ.

هذا ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تلك الأعمال في منتصف مايو الجاري