صور.. محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع المجلس القومى للمرأة







الشرقية- إيمان مهنى

كرم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عضوات فرع المجلس القومى للمرأة، بإهدائهن شهادات تقدير وهدايا تذكارية تقديراً لدور المجلس خلال فترة العمل السابقة والتى شملت تشجيع السيدات والفتيات على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية والتى تم إجراؤها مؤخراً وكذلك لتبنى وعلاج القضايا التى تمس المرأة بشكل مباشر وتعمل على تقدم ورقى المجتمع.

طالب المحافظ المجلس، خلال لقاءه بهن فى ديوان عام المحافظة، بضرورة بذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة وطرق الأبواب للوصول إلى كافة الأسر الشرقاوية فى القرى والمناطق النائية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأثارها السلبية على المجتمع والتى تلتهم أعمال التنمية والبناء وكذلك المشاركة فى محو الأمية للسيدات لتقديم فرد صالح للمجتمع يستطيع أن يؤثر فيه بشكل إيجابى.

ومن جهتها قدمت الدكتورة هدى درويش مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية الشكر لمحافظ الشرقية على حسن الإستقبال وحرصه على تكريم المجلس عن فترة عمل سابقة إستطاع بها فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية أن يصل إلى كل بيت ويساهم بشكل كبير فى رفع الوعى لدى السيدات والفتيات وكافة أفراد المجتمع.

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، خلال اللقاء أن المرأة تمثل نصف المجتمع و قاسم مشترك و شريك أساسى مع الرجل فى بناء وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة تمثل الأداه الداعمة و القوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد فهى جزء لا يتجزأ من المجتمع وتمثل الجناح الأخر للوطن وبدورها تكتمل الأدوار المجتمعية.

وأشاد بدور المرأة فى المشاركة بكثافة فى الإنتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخراً لممارسة الحقوق السياسية و التى كفلها الدستور المصرى و قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن المرأة ساهمت عبر فترات زمنية بعيدة فى العمل الإجتماعى و السياسى و الإقتصادى و الأدبى وكان لتأسيس المجلس القومى للمرأة دور كبير ومتميز فى وضع المزيد من المهارات و القدرات بما يؤهلها للمشاركة الجادة و الفعالة فى قضايا الوطن.

وأوضح محافظ الشرقية أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور المرأة المصرية و قدرتها على إحداث فارق كبير فى التنمية الشاملة و السياسية من خلال مشاركتها الفعالة جنباً إلى جنب مع الرجل فى كافة مناحى الحياة، مطالبا عضوات المجلس القومى للمرأة بتنظيم ندوات و عقد لقاءات وطرق الأبواب و الوصول إلى القرى و العزب و المناطق النائية لتشجيع السيدات على المشاركة فى الإنتخابات المحلية القادمة لإختيار الأكفأ والأنسب والمشاركة فى صنع القرار وبناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى درويش مقرر فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية أن هدف المجلس هو تعزيز وضع ودور المرأة المصرية فى المجتمع ، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من خلال تبنى سياسات وبرامج تُسهم فى حل قضايا تنميتها وتحسين أوضاعها تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وقدمت درويش، الشكر للمحافظ ولأعضاء الجهاز التنفيذى على حسن التعاون و التنسيق و تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم المؤتمرات و الندوات و إستخراج و تجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات خلال الفترات السابقة من عمل المجلس.



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة



محافظ الشرقية يكرم عضوات فرع القومى للمرأة