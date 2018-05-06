صور.. شقيقتان تتحديان "الصمم" وتصنعان أنتيكات وتحفا تراثية من الخرز







بورسعيد – محمد فرج

الآء ودعاء شقيقتان بمدرسة الأمل وضعاف السمع "الصم والبكم" اجتهدتا لمواجهة عجزهمها عن الكلام إلا أنهما امتلكا معا قوة الإبداع والإبتكار. أكثر من غيرهما لدرجة أن موهبتهما مشتركة وأصبح كل منهما يعبر عن احتياجاته والآمه وكل ما يجول فى صدرهما بحركات سريعة باستعمال أيديهما، وهى مايسمى بــ لغة الإشارة ومن ثم التقينا بهما لنتعرف على مواهب تحدا "الصمم " وصنعا أنتيكات وتحفا تراثية من الخرز .

وتقول والدتهما لـ "اليوم السابع" اكتشفنا موهبتهما معا منذ 6 سنوات باستخدام عجينة الطين الصلصال ثم بدأ يرسمان مراكب الصيد والقناة والبواخر والأسماك وحارة العيد بألعابها المعروفة والشهيرة كا المرجيحة والأراجوز والساحر .

وأضافت بأن الرسومات تطورت برسومات بالمشاهير مع إستعمال ألوان التسطير والفحم ورسم الأعمال التراثية فضلا عن روسومات الكرتون .

وفى سياق متصل قالت والدتهما ومع مرور الوقت وبدون أدنى مقدمات قاما بصناعة الأشغال اليدوية من الإنتيكات والإهتمام بالتراث الشعبى باستخدام الخرز فقاما بصناعة فوانيس رمضان بكافة أنواعها بالإضافة لعمل الميدليات التذكارية اللوحات القرآنية من الخرز وكافة الإكسسوارات بجانب تطوعهما بتدريب الأطفال صناعة الأشغال اليدوية .

وتابعت: مسيرتهما معا فى الإبداع والتفوق والعطاء لم تتوقف فهما أبطال كرة السلة فى مسابقات بطولة الجمهورية لذوى الاحتياجات الخاصة وحصولهما على المراكز الأولى والميداليات الذهبية فى المجال الرياضى نسأل الله أن يحفظهما.