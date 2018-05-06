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صور.. رفع اسم الشهيد محمود دغش على مدرسة بلتان الثانوية بنين بطوخ بالقليوبية

الأحد، 06 مايو 2018 11:31 ص
صور.. رفع اسم الشهيد محمود دغش على مدرسة بلتان الثانوية بنين بطوخ بالقليوبية رفع اسم الشهيد على المدرسة


القليوبية نيفين طه
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رفع محمد خيرى عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية،ومحمد عبدالمقصود مدير عام ادارة طوخ التعليمية،ورضا قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان،وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم،اليوم الأحد،إسم الشهيد محمود عماد دغش ابن قرية بلتان ،على مدرسة بلتان الثانوية بنين .

وقال رئيس المدينة،خلال وضعه اسم الشهيد علي المدرسة،أن تلك الدماء الذكية والأرواح الطاهرة ،التى فدت هذا الوطن ،سوف تظل مخلدة فى ذاكراتنا إلى يوم الدين.

وكان اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،قد أصدر قرار بإطلاق اسم الشهيد محمود عماد دغش ابن قرية بلتان ، على مدرسة بلتان الثانوية بنين .

 

تعليق اسم الشهيد على المدرسة
تعليق اسم الشهيد على المدرسة

 

لافتة المدرسة الجديدة
لافتة المدرسة الجديدة

 

مسئولى التعليم بالقليوبية ورئيس مدينة طوخ
مسئولى التعليم بالقليوبية ورئيس مدينة طوخ

 


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