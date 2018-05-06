صور.. رئيس "طور سيناء": استمرار حملات النظافة وتحرير محاضر ضد المخالفين







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شن مجلس مدينة طور سيناء، حملة نظافة على حى توشكى - الطور الجديدة، برئاسة فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وصلاح عسل رئيس حى الطور الجديدة، للقضاء على مناطق تجمع القمامة بالحى بالكامل خاصة مع قدوم فصل الصيف.

وقال المحاسب فوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، فى بيان له اليوم، إن سيتم تكثيف حملات النظافة على أحياء المدينة خلال فصل الصيف بمشاركة المجتمع المدنى بالمدينة والأهالى.

ووجه رئيس المدينة، رئيس حى توشكى التنبيه على الأهالى عدم إلقاء القمامة خارج الصناديق.

وقام صلاح عسل رئيس الحى، برفع المخلفات من مخلفات شقق أو قص أشجار أومخلفات البناء، وعمل محاضر للحدائق المنزلية المخالفة والتى قام أصحابها بالبناء بمساحات كبيرة.