صور.. رئيس "طور سيناء": استمرار حملات النظافة وتحرير محاضر ضد المخالفين

صور.. رئيس "طور سيناء": استمرار حملات النظافة وتحرير محاضر ضد المخالفينالأحد، 06 مايو 2018 04:46 م
اثناء الحمله
إضافة تعليق
شن مجلس مدينة طور سيناء، حملة نظافة على حى توشكى - الطور الجديدة، برئاسة فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وصلاح عسل رئيس حى الطور الجديدة، للقضاء على مناطق تجمع القمامة بالحى بالكامل خاصة مع قدوم فصل الصيف.
وقال المحاسب فوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، فى بيان له اليوم، إن سيتم تكثيف حملات النظافة على أحياء المدينة خلال فصل الصيف بمشاركة المجتمع المدنى بالمدينة والأهالى.
ووجه رئيس المدينة، رئيس حى توشكى التنبيه على الأهالى عدم إلقاء القمامة خارج الصناديق.
وقام صلاح عسل رئيس الحى، برفع المخلفات من مخلفات شقق أو قص أشجار أومخلفات البناء، وعمل محاضر للحدائق المنزلية المخالفة والتى قام أصحابها بالبناء بمساحات كبيرة.
أثناء حملة النظافة بحى الطور الجديدة (توشكى )
القمامة بجوار العمارات
المعدات الثقيلة اثناء العمل
اثناء حملة النظافة
إضافة تعليق
ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك
التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة