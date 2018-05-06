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الأحد، 06 مايو 2018 05:52 م
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صور.. رئيس "طور سيناء": استمرار حملات النظافة وتحرير محاضر ضد المخالفين

الأحد، 06 مايو 2018 04:46 م
صور.. رئيس "طور سيناء": استمرار حملات النظافة وتحرير محاضر ضد المخالفين اثناء الحمله


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شن مجلس مدينة طور سيناء، حملة نظافة على حى توشكى - الطور الجديدة، برئاسة  فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وصلاح عسل رئيس حى الطور الجديدة، للقضاء على مناطق تجمع القمامة بالحى بالكامل خاصة مع قدوم فصل الصيف.
 
وقال المحاسب فوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، فى بيان له اليوم، إن سيتم تكثيف حملات النظافة على أحياء المدينة خلال فصل الصيف بمشاركة المجتمع المدنى بالمدينة والأهالى.
 
ووجه رئيس المدينة، رئيس حى توشكى التنبيه على الأهالى عدم إلقاء القمامة خارج الصناديق.
 
وقام صلاح عسل رئيس الحى، برفع المخلفات من مخلفات شقق أو قص أشجار أومخلفات البناء، وعمل محاضر للحدائق المنزلية المخالفة والتى قام أصحابها بالبناء بمساحات كبيرة.
 
 
اثناء حملة النظافة بحى الطور الجديدة (توشكى )
أثناء حملة النظافة بحى الطور الجديدة (توشكى )

القمامة بجوار العمارات
القمامة بجوار العمارات

المعدات الثقيلة اثناء العمل
المعدات الثقيلة اثناء العمل

اثناء حملة النظافة
اثناء حملة النظافة

 


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