صور.. خبراء يطالبون بإعادة تأهيل طريقى "مرسى علم - إدفو" و"القصير - قفط"







البحر الأحمر - عماد عرفة

يسلك السياح الذين يقومون بزيارة محافظة البحر الأحمر، طريق سفاجا قنا للذهاب لمدينة الأقصر بزيارة المعابد والآثار الفرعونية هناك، ايا كان مقر اقامتهم فى أى من فنادق البحر الأحمر المختلفة فى أى مدينة كانت، وتبلغ مسافة طريق سفاجا قنا قرابة 300 كيلو متر فضلا عن المسافات المتباعدة للوصول إلى تلك الطريق من المدن المختلفة بمحافظة البحر الأحمر .

خبراء السياحة بمحافظة البحر الأحمر يطالبون بفتح الطرق القريبة من المدن المختلفة فى اتجاه مدينة الأقصر بدلا من طريق سفاجا قنا الذى يمثل متاعب كبيرة للسياح الذين يصلون لفنادق جنوب البحر الأحمر "القصير ومرسى علم"

من جانبه قال الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى، أن هناك الآلاف من السياح الذين يزورون مدينة مرسى علم والقصير يرغبون فى زيارة المعابد الفرعونية فى مدينة الأقصر إلا أن بعد المسافة يمنعهم من ذلك .

وأضاف الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى ل اليوم السابع، أن الطريق المعتمد والرسمى لزيارة سياح البحر الأحمر الأقصر هو طريق سفاجا قنا ومنها الى الأقصر والتى تبلغ مسافتة من مدينة الغردقة قرابة 300 كيلو متر، مضيفا أن ذلك أقرب طريق بالنسبة للسياح المقيمين بفنادق الغردقة وسفاجا، إلا أنه متعب جدا لسياح القصير ومرسى علم".

وأوضح العمارى، أن على سياح مدينة مرسى علم الراغبين فى زيارة المعابد بالأقصر قطع مسافة لا تقل عن 600 كيلو متر، حيث العودة من مرسى علم الى سفاجا ومن سفاجا الى الأقصر، مؤكدا أن المسافة من الطريق الرسمى للتفويج السياحى إلى الأقصر من مرسى علم يبلغ 270 كيلو متر ثم يبدأ فى السير على الطريق الرسمى .

كشف أبو الحجاج أن معاناة حقيقة يعيشها السياح بمدينة مرسى علم وصولا إلى الأقصر، مؤكدا أن القصير عقب شرح طول المسافة له قبل بداية الرحلة يقوم بالغائها، وخاصة أن لا يوجد بين مرسى علم والأقصر خطوط طيران فالطريق برى.

وطالب أبو الحجاج مسئولى السياحة ووزارة الداخلية، بفتح طريق مرسى علم أدفوا أمام السياح الراغبين لزيارة مدينة الأقصر، حيث إن المسافة من مرسى علم إلى الأقصر بهذا الطريق لا تتعدى الـ300 كيلو متر .

وتابع: هناك عدة مكاسب ستعود على النشاط السياحى بشكل عام من فتح تلك الطريق أولا زيادة أعداد الوفود السياحية إلى مدينة الأقصر ثانيا قرب المسافة ثالثا يمكن الترويج خارجيا لمدينة مرسى علم والأقصر كما يتم الترويج للغردقة والأقصر، متابعا أن هناك جنسيات معينة تزور مدينة مرسى علم بشكل دائم وتتمنا زيارة الاقصر إلا أن بعد المسافة يجعلها تلغى الرحلة .

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بمحافظة البحر الأحمر، أن جميع السياح المغادرين الى مدينة الأقصر يشعرون بمعاناة حقيقة فى الوصول الى مدينة الأقصر، اولا لاستخدام طريق قنا الداخلى لمرور الحافلات السياحية داخل القرى والأماكن المزدحمة التى تمر على أكثر من 166 مطبا حتى الوصول إلى الأقصر.

وأكد نقيب المرشدين السياحين ل اليوم السابع أنهم طالبوا مرارا وتكرارا فتح الطريق الصحراوى الغربى أمام الحافلات السياحية قصرا للوقت وراحة للسياح إلا أنه ليس هناك أى جدوى أو اهتمام بالأمر .

وأضاف أبو طالب أن الفنادق السياحية بالبحر الأحمر تمتد لمسافات كبيرة على ساحل البحر، مما يجعل نقطة انطلاق الطريق المتبع لانطلاق السياح من البحر الأحمر إلى الأقصر بعيد على فنادق مدن القصير ومرسى علم وقريب من فنادق الغردقة وسفاجا .

وأوضح أبو طالب ل اليوم السابع أن الفنادق المنتشرة على ساحل البحر الأحمر ما بين مدينة القصير ومرسى علم أقرب طريق لها للوصول إلى الأقصر هو طريق القصير قفط حيث يوفر مسافة أكثر من 120 كيلو متر، وهذا الطريق يختلف كثيرا عن كل طرق المحافظة .

وكشف أبو طالب أن طريق القصير - قفط أول طريق وصل من خلاله الفراعنة من وادى النيل إلى البحر، وسمى فى الحضارة الفرعونية القديمة بطريق الاله، مؤكدا ان تلك الطريق يعد فتحة امام الحافلات السياحية تنشيطا سياحيا متكاملا لمتلاكه أعدادا كبيرو من النقوش والمخربشات الفرعونية القديمة، دون على صخوره الفراعنة أرشيفا كبيرا عن الحضارة الفرعونية باغلب عصورها، حيث كانت تجلب منه الأحجار التى بنيت منها المعابد بالأقصر، ويمتلك وعدة مزارات سياحية مثل حمام الملكة كيلوباترا.

كما أكد أن المسافة من مدينة القصير إلى مدينة قفط بقنا 180 كيلو متر والمسافة من قفط إلى الأقصر 30 كيلو متر والطريق ممهد جدا إلا أنه تنقصه تغطية شبكة محمول لعدم وجودها على طول الطريق .

وكشف أبو طالب ان الرومانيين قديما وضعوا استراحات كل 25 كيلو متر على طريق القصير قفط، والفراعنة وضعوا ابراجا اعلى الجبال لتكون دليلا لهم عند السير فى الطريق للبحر ليلا حيث كانت يقومون باشعال النيران اعلى تلك الابراج لتكون دليلهم، مؤكدا على ان تلك الطريق اغنى طريق صحراوى فى مصر، متسائلا كيف يتم تجاهله .

وعن طريق مرسى علم أدفوا أكدأ أن تلك الطريق ايضا يوفر الكثير والكصير من الوقت بالنسبة للسياح الراغبين فى زيارة لمعابد الأقصر إلا أنه غير ممهد وبه مسافة تبلغ أكبر من 30 كيلو متر مدق جبلى وليست أسفلت مما يصعب أسلاكه للأقصر وهناك أعداد قليلة من الحافلات السياحية تمر علية مؤكدا أن وزير النقل أكد فى رد لنقابة المرشدين السياحين أن تم طرح الطريق على شركات المقاولات لاعدة تهيئته مرة أخرى .

طريق السياحة من سفاجا إلى الأقصر





الطريق الرسمى للأفواج السياحية



طريق مرسى علم أدفوا



طريق القصير قفط طريق القصير قفط



مطالبات بإعادة إحياء طريق القصير قفط مطالبات بإعادة إحياء طريق القصير قفط



تهالك طريق قفط القصير تهالك طريق قفط القصير