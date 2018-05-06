صور.. حزب غد كفر الشيخ يضم 9كوادر جديدة استعدادا لانتخابات المجالس المحلية







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت أمانة حزب الغد بكفر الشيخ برئاسة اللواء عبد اللطيف عبده الفحل، أمين عام حزب الغد بكفر الشيخ عن إعادة هيكلة أمانات الحزب بالمحافظة، لضخ دماء جديدة، استعدادا لانتخابات المجالس المحلية القادمة والبحث عن كوادر يكون لها من الحضور والتواجد ما يؤهلها للقيام بما تقتضيه متطلبات هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية وبعد موافقة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب الغد ورئيس القبائل المصرية والعربية، بتعيين عدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

وقال اللواء عبد اللطيف عبده الفحل أمين عــام حزب الغد بكفر الشيخ، إنه تم تعيين عبد النبي محمد موسى أمينا لتنظيم حـزب الغـد بمحافظـــة كفر الشيخ، والكابتن إبراهيم البيلي، رئيسا للجنة الرياضة بالمحافظة، وأحمد شلبي محمود جمعة وكيل المعهد الثانوي بمدينة بكفر الشيخ أمينا لحزب الغد لبندر كفرالشيخ، ونهى الشعراوي، أمينة المرأة بالمحافظة للغد بكفر الشيخ، والدكتور أشرف عباد عميد كلية التربية الرياضية السابق بكفر الشيخ مستشارا للرياضة للغد بالمحافظة.

وأضاف عبد اللطيف، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعيين عبد المقصود حتاتة مدير إدارة السكرتارية الخاصة لمكتب محافظ كفر الشيخ سابقا، مستشارا سياسيا للغد بالمحافظة، وعبد الحميد عيد المدير بالضرائب العقارية بكفر الشيخ أمينا للصندوق للغد بالمحافظة، وعلي القبلاوي نائب النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين للمحافظة كفر الشيخ أمينا للفلاحين لحزب الغد بالمحافظة، وسامي رضوان أمينا للحزب بمركز ومدينة البرلس.