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صور.. تعرف على نسب الاقتراع بالدوائر الانتخابية الـ 15 فى لبنان حتى 11 صباحاً

الأحد، 06 مايو 2018 12:44 م
صور.. تعرف على نسب الاقتراع بالدوائر الانتخابية الـ 15 فى لبنان حتى 11 صباحاً نسب الاقتراع فى الانتخابات اللبنانية


كتب: محمد الأحمدى
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تفاوتت نسب الاقتراع فى الدوائر الانتخابية الـ 15 بحسب بيانات صادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى جاءت على النحو التالى:

نسب الاقتراع بالانتخابات اللبنانية
نسب الاقتراع بالانتخابات اللبنانية

وبدأت صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع فى مختلف المناطق اللبنانية تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً 04,00( ت ج) أمام الناخبين البالغ عددهم وفق لوائح الشطب 3,7 ملايين شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.

وانتشر مندوبو الأحزاب والمرشحين منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع البالغ عددها 1880 موزعين على 15 دائرة انتخابية، وأحاطت بها إجراءات أمنية مشددة مع وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر فى حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية اللبنانية.

وشارك فى عمليات التصويت رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى الذى أكد أن الانتخابات النيابية التى انطلقت فى لبنان اليوم بأنها عرس انتخابى كبير، داعيا جميع اللبنانيين فى بيروت وكل المناطق إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات من أجل مصلحة لبنان، موضحا أن وجود انتخابات نيابية بعد غياب 9 سنوات امر مفيد فى حد ذاته .

وأضاف أنه إذا نظرنا لما يحصل حولنا ورأينا أن لبنان يقوم بانتخابات ديمقراطية نجد أن البلد بألف خير وعلى كل مواطن لبنانى أن يُقدم على الانتخاب ليؤدى واجبه الوطنى ويصوته لمن يريد.

ووجه الحريرى الشكر للقائمين على العملية الانتخابية من وزارتى الداخلية والخارجية وقوى الأمن والجيش اللبنانى والمندوبين والمراقبين الدوليين والقضاة وكل المؤسسات وغيرهم لافتا إلى انهم يقومون بواجب كبير لمصلحة البلد.

جانب من نسب الاقتراع
جانب من نسب الاقتراع
 
الكشوف الانتخابية
الكشوف الانتخابية

 

تصويت مواطنة
تصويت مواطنة لبنانية 

 

 


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