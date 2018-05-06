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صور.. بدء الاقتراع فى أول انتخابات برلمانية لبنانية منذ عقد

الأحد، 06 مايو 2018 06:13 ص
صور.. بدء الاقتراع فى أول انتخابات برلمانية لبنانية منذ عقد بدء الاقتراع فى الانتخابات التشريعية فى لبنان


بيروت (أ ف ب)
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بدأت صباح الأحد عملية الاقتراع فى مختلف المناطق اللبنانية تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، فى عملية لا يتوقع أن تغير من طبيعة التوازنات بين القوى التقليدية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04,00 ت ج) أمام الناخبين البالغ عددهم وفق لوائح الشطب 3,7 ملايين شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.

استمارة انتخابات فى لبنان
استمارة انتخابات فى لبنان

 

جانب من الانتخابات فى لبنان
جانب من الانتخابات فى لبنان

 

رجل يضع استمارة التصويت داخل الصندوق الانتخابى
رجل يضع استمارة التصويت داخل الصندوق الانتخابى

 

صندوق انتخابى فى لبنان
صندوق انتخابى فى لبنان

 

لبنانى يشارك فى عمليات التصويت
لبنانى يشارك فى عمليات التصويت

 


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