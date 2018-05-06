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صور.. اضبط مخالفة.. عمود إنارة مائل بهدد حياة الأهالى بالشرقية

الأحد، 06 مايو 2018 08:23 ص
صور.. اضبط مخالفة.. عمود إنارة مائل بهدد حياة الأهالى بالشرقية عمود إنارة مائل بهدد حياة الأهالى بالشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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أعرب عدد من أهالي البحاروة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عن استيائهم من عدم قيام المسئولين عن الكهرباء بمتابعة وصيانة الأعمدة المتهالكة أو التي تشكل خطورة علي حياة المواطنين.

ويقول "علي الوزير" من أبناء مدينة أولاد صقر، إن تقاعس المسئولين كان السبب الرئيسي في تعدى عدد من الأهالي علي حرمة الطريق العام "البحاروة – أولاد صقر" مما تسبب في تمايل عدد كبير من أعمدة الإنارة علي الطريق، وأصبحت تشكل خطورة علي حياة الأهالي، وخاصة أن الطريق يشهد مرور عدد كبير من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية يوميا.

وناشد عدد من أهالي قرية البحاروة المسئولين بمجلس مدينة أولاد صقر، بسرعة التدخل حرصا علي حياة المارة بالطريق.

 

الأعمدة المتهالكة (1)

 

الأعمدة المتهالكة (2)
 

 

الأعمدة المتهالكة (3)
 

 

 

 

 

 


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